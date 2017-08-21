СМИ: американский беспилотник упал в Турции недалеко от границы с Сирией

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США, вылетевший с авиабазы Инджирлик в Турции, потерпел крушение в понедельник возле турецко-сирийской границы. Об этом сообщает телеканал A Haber.

По его данным, дрон упал на кукурузное поле в районе деревни Йолбилен в провинции Шанлыурфа. В результате падения аппарата никто не пострадал.

Факт крушения подтвердил официальный сайт военной базы Инджирлик. "БПЛА ВВС США MQ-1 Predator упал на юго-востоке Турции приблизительно в 11:50 по местному времени (совпадает с московским). Причины инцидента в настоящее время расследуются", - говорится в заявлении.