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СМИ: американский беспилотник упал в Турции недалеко от границы с Сирией

Международная панорама
21 августа, 18:43 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 21, августа. /ТАСС

Американские власти сообщили, что причины инцидента в настоящее время расследуются

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АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США, вылетевший с авиабазы Инджирлик в Турции, потерпел крушение в понедельник возле турецко-сирийской границы. Об этом сообщает телеканал A Haber.

По его данным, дрон упал на кукурузное поле в районе деревни Йолбилен в провинции Шанлыурфа. В результате падения аппарата никто не пострадал.

Факт крушения подтвердил официальный сайт военной базы Инджирлик. "БПЛА ВВС США MQ-1 Predator упал на юго-востоке Турции приблизительно в 11:50 по местному времени (совпадает с московским). Причины инцидента в настоящее время расследуются", - говорится в заявлении.

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