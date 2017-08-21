Антикоррупционное агентство Украины выявило нарушения в декларациях членов правительства

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронных декларациях министра молодежи и спорта Игоря Жданова и вице-премьеров Владимира Кистиона, Вячеслава Кириленко и Геннадия Зубко.

"Все эти чиновники нарушили требования закона "О предупреждении коррупции", - приводит пояснение ведомства агентство "Украинские новости".

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы не указал информацию о праве пользования членов семьи на квартиру площадью 113,8 кв. м, а в декларации за 2016 год он также не указал доход на общую сумму 6,8 тыс. гривны (около $260).

Недостоверная информация выявлена и в декларациях вице-премьер-министров Владимира Кистиона, Геннадия Зубко и Вячеслава Кириленко. Кистион указал неточные сведения об общей площади арендуемой квартиры, Зубко привел неточную информацию о площади принадлежавшего ему земельного участка, а Кириленко не привел данные о доходах своей жены в виде выплаты по условиям гражданско-правового договора в размере 5,9 тыс. гривен (около $226).

В НАПК отметили, что выявленные нарушения не являются основанием для привлечения чиновников к административной или уголовной ответственности. Все они теперь должны подать повторные декларации с достоверными данными.

Система электронного декларирования на Украине была запущена с 1 сентября текущего года, это было одним из ключевых условий для рассмотрения в ЕС вопроса о предоставлении стране безвизового режима. Все украинские чиновники и должностные лица обязаны оформить декларации в двухмесячный срок.