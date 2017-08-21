Антикоррупционное агентство Украины выявило нарушения в декларациях членов правительства

Балахничев считает, что оспаривать решение CAS бессмысленноСпорт 21 августа, 19:38
Балахничев считает, что рассмотрение его апелляции в CAS было несправедливымСпорт 21 августа, 19:15
Чернышенко: КХЛ не намерена менять решение о сокращении лиги до 24 командСпорт 21 августа, 19:13
Клубы КХЛ могут вывести из-под потолка зарплат двух игроков, вернувшихся из НХЛСпорт 21 августа, 19:09
Платежом красен: почему Россия возвращала долги СССРЭкономика и бизнес 21 августа, 18:57
Определен состав женской сборной России на командный турнир на чемпионате мира по дзюдоСпорт 21 августа, 18:55
IAAF поддерживает решение CAS оставить в силе отстранение бывшего главы ВФЛА БалахничеваСпорт 21 августа, 18:53
Орешкин назвал снижение реальных располагаемых доходов населения техническим показателемЭкономика и бизнес 21 августа, 18:52
Итальянец Нибали выиграл третий этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 21 августа, 18:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронных декларациях министра молодежи и спорта Игоря Жданова и вице-премьеров Владимира Кистиона, Вячеслава Кириленко и Геннадия Зубко.
"Все эти чиновники нарушили требования закона "О предупреждении коррупции", - приводит пояснение ведомства агентство "Украинские новости".
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы не указал информацию о праве пользования членов семьи на квартиру площадью 113,8 кв. м, а в декларации за 2016 год он также не указал доход на общую сумму 6,8 тыс. гривны (около $260).
Недостоверная информация выявлена и в декларациях вице-премьер-министров Владимира Кистиона, Геннадия Зубко и Вячеслава Кириленко. Кистион указал неточные сведения об общей площади арендуемой квартиры, Зубко привел неточную информацию о площади принадлежавшего ему земельного участка, а Кириленко не привел данные о доходах своей жены в виде выплаты по условиям гражданско-правового договора в размере 5,9 тыс. гривен (около $226).
В НАПК отметили, что выявленные нарушения не являются основанием для привлечения чиновников к административной или уголовной ответственности. Все они теперь должны подать повторные декларации с достоверными данными.
Система электронного декларирования на Украине была запущена с 1 сентября текущего года, это было одним из ключевых условий для рассмотрения в ЕС вопроса о предоставлении стране безвизового режима. Все украинские чиновники и должностные лица обязаны оформить декларации в двухмесячный срок.