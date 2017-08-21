СМИ: апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте депутата Рады Добкина

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Аппеляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского суда города об аресте до 14 сентября 2017 года депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина. Об этом в понедельник сообщило издание "Украинская правда".

"Меру пресечения оставить без изменений. Ходатайство отменить", - приводит "Украинская правда" слова судьи Олега Присяжнюка.

Добкин заявил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Депутаты Верховной рады 13 июля 2017 года поддержали обращение генерального прокурора Украины Юрия Луценко и сняли депутатскую неприкосновенность с Добкина, а также разрешили его задержание и арест. Спустя два дня Печерский райсуд Киева принял решение арестовать оппозиционера на два месяца - до 14 сентября. При этом суд предложил альтернативу - залог в размере 50 млн гривен, который за Добкина внесли народный депутат Вадим Новинский и бизнесмен Борис Колесников.

Добкина обвиняют в том, что, занимая должность мэра Харькова в 2006-2010 годах, он якобы был причастен к передаче в аренду или в частную собственность около 77 га земельных участков в городе в пользу застройщиков. Убытки от этого, по словам Луценко, оцениваются не менее чем в 227 млн гривен ($8,8 млн по текущему курсу).

В свою очередь в "Оппозиционном блоке" уголовное преследование Добкина назвали политической расправой с оппонентами власти. В мае 2017 года партия "Оппозиционный блок" обратилась к иностранным представительствам и правозащитным организациям с призывом поднять на международном уровне вопрос о попытках физического устранения оппозиции. По данным партии, в стране развернулось "прямое наступление на демократию и право украинских граждан защищать свою политическую позицию", активизировались нападения националистов на офисы партии.