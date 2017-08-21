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Haaretz: глава "Моссада" будет сопровождать Нетаньяху во время визита в РФ

Международная панорама
21 августа, 19:35 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 21, августа. /ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 23 августа в Сочи

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Руководитель внешней разведки еврейского государства "Моссад" Йоси Коэн будет сопровождать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время предстоящего визита в Россию. Об этом пишет в понедельник газета Haaretz.

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Канцелярия Нетаньяху в субботу сообщила, что глава правительства еврейского государства рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 23 августа в Сочи для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. В ведомстве израильского премьера отметили, что "за последние два года Нетаньяху неоднократно встречался с Путиным для обсуждения двусторонних и региональных вопросов с целью предотвращения нежелательных инцидентов между израильскими и российскими военно-воздушными силами в Сирии, что до сих пор успешно осуществляется". Кремль пока не сообщал о том, что такая встреча планируется.

На прошлой неделе израильская делегация во главе с руководителем "Моссад" Йоси Коэном и шефом военной разведки АМАН Герцлем Халеви была в Вашингтоне для обсуждения условий соглашения о прекращении огня на юге Сирии. По информации "Гаарец", делегация пыталась убедить Белый дом, что соглашение о прекращении огня надо изменить, чтобы не допустить закрепления в Сирии иранских сил, "Хезболлах" и других шиитских группировок.

Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. 16 июля в Париже Нетаньяху заявил, что выступает категорически против достигнутого РФ и США перемирия. На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон сделали все, чтобы интересы безопасности Израиля при создании зоны деэскалации полностью учитывались.

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Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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