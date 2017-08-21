Начальник штаба ВМС США приостановил выполнение операций на всех флотах

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон отдал приказ всем флотам приостановить осуществление военно-морских операций по всему миру в связи с недавними столкновениями американских эсминцев с гражданскими судами.

В понедельник ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся с танкером Alnic MC в районе Малаккского пролива недалеко от Сингапура. "Как вы знаете, это уже второе столкновение за прошедшие три месяца и последнее из серии инцидентов в Тихом океане", - сказал Ричардсон в своем видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

"Эта тенденция требует более решительных действий. Я отдал приказ ввести операционную паузу во всех наших флотах по всему миру", - сказал начальник штаба.

На данный момент 10 моряков с эсминца John S. McCain числятся пропавшими без вести, еще пятеро пострадали. Корабль был приписан к базирующемуся в Тихом океане Седьмому флоту.

17 июня эсминец Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. В результате ЧП семь американских моряков погибли. Эсминец получил серьезные повреждения с правой стороны, у контейнеровоза была повреждена левая сторона носовой части.

John S. McCain - ракетный эсминец типа Arleigh Burke, который назван в честь адмиралов ВМС США, отца и деда председателя комитета по делам Вооруженных сил Сената США Джона Маккейна (республиканец от штата Аризона). Сам сенатор признался в Twitter, что будет молиться за военнослужащих корабля и высоко оценил работу спасательных служб.

Cindy & I are keeping America's sailors aboard the USS John S McCain in our prayers tonight - appreciate the work of search & rescue crews https://t.co/jzk9giXbfg — John McCain (@SenJohnMcCain) 21 August 2017