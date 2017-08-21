СМИ: Emirates Airlines опровергли информацию о попытке теракта на борту своего самолета

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БЕЙРУТ, 21 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Emirates Airlines выступила в понедельник с опровержением появившейся в ряде СМИ информации о предотвращении попытки теракта на одном из ее авиалайнеров, следовавших рейсом из Австралии. Заявление размещено на новостных порталах "Уйюн аль-Халидж" и "Имарат онлайн".
"Ни один из самолетов Emirates не подвергался угрозе взрыва, все сообщения на этот счет не соответствуют действительности", - говорится в пресс-релизе.
Ранее глава МВД Ливана Нухад Машнук заявил на пресс-конференции в Бейруте, что спецслужбы страны помогли предотвратить теракт на борту самолета, летевшего из Австралии в Абу-Даби. По его словам, взрыв готовили четыре брата из семьи Хайят, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Один из них по имени Тарек должен был привести в действие бомбу в багажном отделении через 20 минут после взлета. На борту самолета, как сообщил Машнук, находилось 280 пассажиров, в том числе 120 ливанцев, которые летели через Абу-Даби транзитом на родину.