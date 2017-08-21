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Глава МИД Германии заявил, что его супруге поступают угрозы из-за критики Берлином Анкары

Международная панорама
21 августа, 21:16 UTC+3 ТАСС

Зигмар Габриэль отметил, что такие акции не заставят его изменить политику в отношении Турции

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ТАСС, 21 августа. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил в понедельник, что в адрес его жены поступают угрозы. Политик связывает это с жестким курсом, взятым ФРГ в отношении Турции и ее президента Тайипа Эрдогана.

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"Тот способ, которым Эрдоган это делает (критикует действия Берлина - прим. ТАСС), возбуждает некоторых людей, которые пытаются преследовать и обременять мою супругу", - заявил министр агентству DPA, назвав это "негативными последствиями" ухудшения отношений между ФРГ и Турцией. Глава МИД отметил, что такие акции не заставят его изменить политику в отношении Турции.

По данным германской газеты Die Rheinpfalz, сообщения с угрозами поступили на автоответчик телефона стоматологической клиники, в которой работает супруга министра. С 2012 года глава МИД ФРГ женат на стоматологе Анке Габриэль. Вместе они воспитывают 5-летнюю дочь. Кроме того, у Зигмара Габриэля есть внебрачная 28-летняя дочь Саския.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после задержания в Турции по подозрению в пособничестве террористическим группировкам шести журналистов и правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. В ответ Габриэль заявил о том, что ФРГ пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической сфере. Это вызвало гневную реакцию Эрдогана, который обрушился с жесткой критикой на власти Германии, в том числе лично на Габриэля.

В эту субботу Эрдоган призвал главу МИД ФРГ "не читать нотации" Турции.

"Когда глава государства начинает таким образом выступать против других, к сожалению, некоторыми людьми это воспринимается как право организовывать персональную травлю", - посетовал Габриэль в интервью DPA, добавив, что именно это произошло в его семье.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция Германия
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