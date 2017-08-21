Глава Каталонии проинформировал премьера Испании о ликвидации устроителя теракта

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон проинформировал председателя правительства Испании Мариано Рахоя о ликвидации устроителя теракта в Барселоне Юнеса Абуйаакуба.

"Я проинформировал премьера Испании об этом", - сообщил в понедельник Пучдемон.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны мужчина за рулем фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Затем полиция ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 15 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее стало известно о ликвидации Абуйаакуба в провинции Барселона.