Глава Каталонии проинформировал премьера Испании о ликвидации устроителя теракта

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МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон проинформировал председателя правительства Испании Мариано Рахоя о ликвидации устроителя теракта в Барселоне Юнеса Абуйаакуба.
"Я проинформировал премьера Испании об этом", - сообщил в понедельник Пучдемон.
17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны мужчина за рулем фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Затем полиция ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 15 человек.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Ранее стало известно о ликвидации Абуйаакуба в провинции Барселона.