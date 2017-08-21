Операция после терактов в Каталонии еще не завершена

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МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Операция полиции после терактов в испанской Каталонии продолжается, несмотря на ликвидацию устроителя атаки в Барселоне Юнеса Абуйаакуба. Об этом сообщил в понедельник глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо.
"Полицейская операция не окончена", - отметил он. "Но мы всегда говорили, что работаем над теорией, что ядро [террористической ячейки] состояло из 12 человек. Четверо задержаны, двое погибли в Альканаре, пятеро - в Камбрильсе, один сейчас - в Субиратсе", - добавил Траперо. Таким образом, он также подтвердил смерть имама Абдельбаки ас-Сати, который мог быть ключевым организатором атак.
По его словам, сообщение о местонахождении устроителя теракта поступило от жительницы Субиратса и от источника полиции. Когда сотрудники правоохранительных органов обнаружили Абуйаакуба, то "увидели, что на нем пояс, возможно, со взрывчаткой, и решили применить оружие", объяснил Траперо.
17 августа на туристической улице Рамбла в центре каталонской столицы водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).