СМИ: в Барселоне мусульмане провели акцию против терроризма

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МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Сотни мусульман собрались в понедельник в центре Барселоны в знак протеста против терроризма. Об этом сообщила газета El Periodico.
По ее информации, акция состоялась на площади Пласа-де-Каталунья, которая находится рядом с улицей Рамбла, где 17 августа произошел теракт. Участники заявили, что "мусульманское сообщество против терроризма". Кроме того, они зачитали манифест, в котором говорилось: "Эта боль общая, мы все плакали...Нужно работать всем вместе, чтобы такого больше не произошло".
"Несколько дней назад из разных точек Каталонии мы ясно выступили против варварства и несправедливости, но сейчас мы хотим сказать во весь голос нет - терроризму, нет - насилию, да - миру", - отмечается в манифесте. В нем также говорится, что мусульманская община призывает работать вместе, чтобы не допустить радикализации молодых последователей ислама.
17 августа на туристической улице Рамбла в центре каталонской столицы водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих.
Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Ранее стало известно о ликвидации главного исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абуйаакуба.