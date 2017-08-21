Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У посольства США в Кабуле прогремел взрыв

Международная панорама
21 августа, 21:56 UTC+3 ТАСС

ЧП произошло за семь часов до речи президента США Дональда Трампа по Афганистану

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Massoud Hossaini, архив

ТАСС, 21 августа. Взрыв прогремел в понедельник вечером в центральном районе Кабула, где располагаются посольства иностранных государства. В дипмиссиях сработали сигналы тревоги, сообщает агентство Reuters.

Смотрите также

США в Афганистане с 2001 года. Досье

По его данным, незадолго до взрыва в представительстве США сработало предупреждение о приближающейся ракетной атаке. Как отмечает агентство "Синьхуа", по дипломатическому кварталу около 22:10 по местному времени (20:40 мск) ударила ракета. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Reuters указывает, что нападение произошло за считанные часы до специального обращения президента США Дональда Трампа "к армии и американскому народу", которое назначено на 04:00 мск 22 августа. В нем, как утверждают СМИ, Трамп объявит об отправке в Афганистан дополнительно 4 тыс. военнослужащих.

Смотрите также

CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан 4 тыс. военнослужащих

Эксперт: новая стратегия США в Афганистане направлена против Китая

Трамп сообщил о принятии решения по поводу новой стратегии США в Афганистане

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Режим ЧС введен на всей территории Ростовской области
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
4
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
5
"Калашников" создал радиоэлектронное ружье для противодействия дронам
6
СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
7
"Калашников" презентовал концепт тяжелого мотоцикла
Темы дня
Новости партнеров
Реклама