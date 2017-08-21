У посольства США в Кабуле прогремел взрыв

ТАСС, 21 августа. Взрыв прогремел в понедельник вечером в центральном районе Кабула, где располагаются посольства иностранных государства. В дипмиссиях сработали сигналы тревоги, сообщает агентство Reuters.

По его данным, незадолго до взрыва в представительстве США сработало предупреждение о приближающейся ракетной атаке. Как отмечает агентство "Синьхуа", по дипломатическому кварталу около 22:10 по местному времени (20:40 мск) ударила ракета. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Reuters указывает, что нападение произошло за считанные часы до специального обращения президента США Дональда Трампа "к армии и американскому народу", которое назначено на 04:00 мск 22 августа. В нем, как утверждают СМИ, Трамп объявит об отправке в Афганистан дополнительно 4 тыс. военнослужащих.