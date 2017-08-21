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ООН: более 80 тыс. жителей двух селений в Сирии получили помощь

Международная панорама
21 августа, 23:33 UTC+3 ООН ООН 21, августа. /ТАСС

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал обеспечить безопасность гражданского населения, особенно в Ракке

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ООН, 21 августа. /ТАСС/. Более 80 тыс. жителей двух населенных пунктов в сирийских провинциях Хомс и Хама получили в минувшие выходные гуманитарную помощь впервые с середины июня. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"В субботу автоколонна доставила жизненно необходимую помощь 84 тыс. жителей труднодоступных населенных пунктов Телль-Биса в провинции Хомс и Тулул эль-Хумур в провинции Хама. В последний раз гуманитарный конвой добирался в эти районы в середине июня", - сказал он.

По его словам, в ООН обеспокоены ситуацией в сирийской Ракке, в районе которой ведутся операции против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Дюжаррик отметил, что в городе, удерживаемом боевиками, остаются 25 тыс. человек, большинство из которых - женщины и дети, которые нередко попадают под перекрестный огонь. При этом запасы продовольствия и воды в Ракке заканчиваются, а провести туда гуманитарную помощь не удается из-за ожесточенных столкновений и обстрелов.

Представитель генсека также обратил внимание на сообщения о том, что 20 августа один из кварталов Ракки подвергся воздушной бомбардировке, жертвами которой стали "по меньшей мере 40 человек". Он призвал всех участников конфликта в Сирии обеспечить безопасность гражданского населения, а также предоставить доступ для оказания людям гуманитарной помощи.

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