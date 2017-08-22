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Ирландия продолжит сотрудничать с Великобританией по Brexit

Международная панорама
22 августа, 0:11 UTC+3 ТАСС

Премьер Лео Варадкар отметил, что Великобритания и ЕС должны заключить договоренности относительно граждан, определить размер выплаты Евросоюзу и установить характер отношений с Ирландией

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ТАСС, 22 августа. Ирландия продолжит сотрудничество с британским правительством, чтобы уменьшить негативные последствия выхода Великобритании из ЕС. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в интервью агентству Bloomberg, распространенному в понедельник.

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"Я сделаю все возможное при сотрудничестве с британским правительством, чтобы снизить негативные последствия Brexit", - сказал он.

Премьер отметил, что Великобритания и Евросоюз должны заключить несколько договоренностей, которые касаются граждан Великобритании и ЕС, определить размер выплаты Евросоюзу и установить характер отношений с Ирландией. "Они (Великобритания) наши соседи, они по-прежнему остаются нашим крупнейшим торговым партнером, у нас общие границы с Соединенным Королевством между Северной Ирландией и Ирландией", - добавил он.

Варадкар также сообщил, что Евросоюз "не удовлетворен прогрессом" по Brexit, однако переговоры продолжаются. "Мы надеемся, что достигнем большего прогресса", - сказал он. По словам премьера, "все, что Великобритания предлагает, - это сохранить преимущества члена ЕС при нежелании принимать на себя обязательства и расходы". "Это нереалистичная позиция", - подчеркнул Варадкар.

Премьер Ирландии, который сейчас находится с визитом в Канаде, отметил, что "некоторые сторонники Brexit приводят в пример границы между США и Канадой, они верят, что эти границы не являются жесткими, кажутся хорошо действующими". "Я отношусь к этому скептически, но хотел бы увидеть сам, поскольку, если я хочу участвовать в дебатах и обсуждениях о том, какие границы должны быть в Европе, я бы хотел узнать, какие существуют в мире", - сказал глава правительства.

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