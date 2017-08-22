Fox: Трамп дополнительно направит в Афганистан 4 тыс. военных

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение направить в Афганистан дополнительно 4 тыс. американских военнослужащих. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

Это произошло до запланированного на тот же день выступления Трампа, посвященного новой стратегии Соединенных Штатов по Афганистану.

В пятницу, 18 августа, Трамп провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции американских президентов. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан. По данным агентства Reuters, президенту США были представлены различные варианты, в числе которых значился полный вывод 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его незначительное увеличение или сокращение.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время в Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

Как утверждала в начале июля газета The Wall Street Journal, Белый дом разрешил министерству обороны США направить в Афганистан без согласования подкрепление численностью не более 3,9 тыс. человек. По сведениям источников газеты, после того, как в июне этого года Трамп наделил министра обороны Джеймса Мэттиса полномочиями самостоятельно определять численность войск США в Афганистане, министру были направлены дополнительные инструкции. Из них следовало, что шеф Пентагона может отправить в Афганистан дополнительно не более 3,9 тыс. человек. Если Мэттис сочтет, что в Афганистане нужно еще больше американских войск, то ему якобы нужно будет заново согласовывать это с Белым домом.