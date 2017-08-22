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Госдеп: США готовы принять любые меры, чтобы не позволить Сирии применять химоружие

Международная панорама
22 августа, 2:31 UTC+3 ВАШИНГТОН 22, августа. /ТАСС

В Госдепартаменте призвали власти Сирии сотрудничать с Организацией по запрещению химоружия и совместным механизмом ООН и ОЗХО по расследованию случаев его применения

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы пойти на любые необходимые меры, чтобы не позволить сирийскому правительству применять химическое оружие. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой Госдепартамента.

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Заявление было опубликовано в связи с четвертой годовщиной атаки в Восточной Гуте. В нападении Запад обвинил сирийские правительственные войска. По данным Госдепа, в результате обстрела снарядами с зарином в Гуте погибли более 1 тыс. 400 сирийцев.

"Мы самым решительным образом осуждаем применение химического оружия где бы то ни было, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах. После той ужасной атаки четыре года назад сирийский режим продолжил демонстрировать вопиющее пренебрежение международным правом и нормами, о чем свидетельствует атака с использованием зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. В результате США ответили прицельным авиаударом по авиабазе режима. Мы готовы продолжать принимать любые необходимые меры, чтобы сдерживать режим от применения таких видов химического оружия", - отмечается в заявлении.

"Режим Асада должен прекратить использовать химическое оружие, объявить обо всех его запасах [на своей территории] и сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и совместным механизмом [ООН и ОЗХО] по расследованию [случаев применения химоружия]. Несоблюдение международного права, норм и стандартов, связанных с применением химического оружия, представляет собой прямую угрозу международному сообществу. На это будет дан соответствующий ответ", - говорится в заявлении.

В первые годы сирийского конфликта американские власти утверждали, что применение отравляющих веществ станет рубежом, пересечение которого вынудит США вмешаться в конфликт. После химической атаки в Восточной Гуте 21 августа 2013 года Вашингтон пригрозил Дамаску нанесением ударов, однако по итогам переговоров с Россией было принято решение провести международную операцию под эгидой ООН и ОЗХО по ликвидации арсенала химического оружия Сирии.

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун, согласно заключению экспертов ОЗХО, был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

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