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Ирак может менее чем за два месяца очистить свою территорию от ИГ

Международная панорама
22 августа, 2:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

По словам посла Ирака в России Хайдара Хади, боевики прячутся в небольших "гнездах" и им, по сути, уже некуда бежать от военных

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Иракские военные могут менее чем за два месяца очистить территорию страны от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил газете "Известия" посол Ирака в РФ Хайдар Хади.

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"В Ираке осталось немного террористов - им уже некуда деваться, особенно на границе с Сирией, поэтому им ничего не остается, кроме как сражаться до конца, насмерть, - заявил собеседник издания. - Сейчас, когда речь идет о небольших "гнездах", где еще остаются террористы, продвижение идет намного быстрее, при этом среди игиловцев царит упаднический дух, так что добить их будет куда проще. Я бы сказал, что на это уйдет меньше двух месяцев".

Дипломат также отметил, что помощь в восстановлении Ираку предложили некоторые страны. "Некоторые государства уже сами взяли на себя обязательства в реконструкции Ирака. Кстати, и российские компании проявили интерес к тому, чтобы стать частью этого процесса", - заявил посол. Он добавил, что на восстановление освобожденного Мосула потребуется около $1 млрд.

10 июля главнокомандующий вооруженными силами Ирака, премьер-министр Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательной победе над ИГ в Мосуле. Кампания по выдворению боевиков из города, удерживаемого ими более трех лет, началась в октябре прошлого года. По данным ООН, население Мосула до начала вооруженного противостояния оценивалось в 1,2 млн человек, большинство из которых проживали в западной части города.

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