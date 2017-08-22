Northrop Grumman и Boeing за $678 млн разработают для США технологию новых МБР

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Пентагон заключил с американскими компаниями Northrop Grumman и Boeing контракты суммарным объемом $677,8 млн на разработку технологии, позволяющей создать межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения на смену МБР Minuteman 3. Крайний срок выполнения работ определен 20 августа 2020 года, сообщило в понедельник министерство обороны США.

В качестве места выполнения контрактов указаны научная Лаборатория в Хантсвилле (штат Алабама), объект в Редондо-Бич (штат Калифорния), а также ряд иных объектов, названия и расположение которых не раскрываются. В обоих случаях компаниям поставлена задача "добиться технологического развития и сокращения рисков в целях провести полную системную замену Minuteman 3 и таким образом выполнить требования, предъявляемые к современным МБР". Объем контракта с Northrop Grumman составляет $328,584 млн, с Boeing - $349,160 млн.

Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman 3 входят в состав ядерной триады США вместе с подводными лодками и стратегическими бомбардировщиками. Как сообщало в феврале журнал Arms Control Today, смена МБР может обойтись Пентагону в сумму "под $100 млрд".

Издание уточняло, что при составлении своих планов США исходят из сохранения 400 развернутых МБР в соответствии с ограничениями, установленными российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года (новому ДСНВ).

27 января президент Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису провести оценку ядерного потенциала США на предмет соответствия современным угрозам. Министру надлежит инициировать переоценку ядерного потенциала, чтобы определить, насколько современны, надежны и гибки средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов, а также способны ли они должным образом противостоять угрозам XXI века и вселять уверенность в союзников. 18 апреля Мэттис поручил начать процесс проведения соответствующей оценки.

Последний доклад по оценке ядерного потенциала страны был подготовлен еще во время первого президентского срока Барака Обамы в 2010 году.