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В КНДР заявили, что США и Южной Корее не избежать "безжалостного возмездия"

Международная панорама
22 августа, 3:59 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, августа. /ТАСС

Такое заявление сделали в штабе Корейской народной армии в связи с началом совместных командно-штабных учений Южной Кореи и США

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ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. США и Южная Корея не смогут избежать "безжалостного возмездия и наказания". С таким заявлением во вторник выступил штаб Корейской народной армии в пограничном пункте Пханмунджом.

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"Им не избежать безжалостного возмездия и наказания", - цитирует агентство Kyodo заявление, сделанное по случаю начала совместных командно-штабных учений Южной Кореи и США Ulchi - Freedom Guardian.

Совместные командно-штабные учения Южной Кореи и США начались в понедельник. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, они носят оборонительный характер и не направлены на эскалацию напряженности на Корейском полуострове. Точное число военнослужащих, принимающих участие в учениях, неизвестно. Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило, что с его стороны привлечено примерно столько же военных, сколько и в прошлом году, - около 50 тыс. человек. От США в учениях принимают участие 17,5 тыс. военнослужащих, что примерно на 7,5 тыс. меньше, чем годом ранее.

В КНДР считают Ulchi - Freedom Guardian враждебными действиями, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове. В воскресенье центральная северокорейская газета Nodong Sinmun написала, что эти учения "подливают масла в огонь" и обостряют обстановку.

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