США больше не будут сообщать о численности воинского контингента в Афганистане

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты больше не будут сообщать заранее о своих военных операциях и не будут говорить о численности своего воинского контингента в Афганистане. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния).
"Мы не будем говорить о численности [контингента] или наших планах дальнейших военных действий", - отметил он.
Трамп также подчеркнул, что новая стратегия США в Афганистане и в регионе будет теперь зависеть от обстоятельств. "Ядро нашей новой стратегии состоит в переходе от подхода, основанного на продолжительности, к подходу, основанному на обстоятельствах", - сказал он.
Кроме того, президент констатировал, что резкий уход США из Афганистана привел бы к возникновению там вакуума, который займут боевики. "Последствия резкого выхода одновременно ожидаемы и неприемлемы", - добавил Трамп.
По его словам, ради борьбы с терроризмом Соединенные Штаты расширят полномочия своих вооруженных сил, находящихся на территории исламской республики.