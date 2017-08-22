Трамп: Пакистан ждут последствия, если он продолжит укрывать террористов

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Пакистан многое потеряет, если будет продолжать укрывать на своей территории террористов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния).

"Мы не можем больше молчать по поводу тихих гаваней Пакистана для террористических организаций: "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) и других групп, которые представляют угрозу региону и не только. Пакистан может многое получить, если присоединится к нашим усилиям в Афганистане. Он много потеряет, если продолжит укрывать террористов", - сказал Трамп.