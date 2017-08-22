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США поддержат переговоры афганских властей с талибами без предварительных условий

Международная панорама
22 августа, 5:01 дата обновления: 22 августа, 5:48 UTC+3

Об этом сообщил глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, отметив, что новая стратегия Вашингтона в Афганистане и Юго-Восточной Азии кардинальным образом отличается от прежних подходов

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы поддержать мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан" (запрещенная в РФ организация) без предварительных условий. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, распространенном после объявления президентом США Дональдом Трампом новой стратегии по Афганистану.

Без предварительных условий

"Мы готовы поддержать переговоры о мире между афганским правительством и движением "Талибан" без каких-либо предварительных условий. Мы ожидаем, что международное сообщество, в первую очередь соседи Афганистана, присоединятся к нам в поддержке этого мирного процесса", - подчеркнул Тиллерсон.

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По его оценке, новая стратегия Вашингтона кардинальным образом отличается от "прежних подходов, которые были основаны на искусственно созданных крайних сроках" выполнения определенных задач.

"Мы ясно говорим "Талибану", что ему не удастся победить на поле боя. Но у "Талибана" есть путь к миру и политической легитимности, которые можно обрести с помощью политического урегулирования на основе переговоров и с целью прекращения войны", - заметил Тиллерсон.

Он заверил Кабул и службы безопасности Афганистана в "дальнейшей поддержке [со стороны Вашингтона] в борьбе с терроризмом и предупреждении появления новых безопасных гаваней [для террористов и экстремистов] в этой стране".

Новый подход

В понедельник вечером Дональд Трамп выступил со специальным обращением "к армии и американскому народу". Глава государства "предоставил обновленную информацию о дальнейших шагах Америки в Афганистане и Южной Азии".

По оценке Тиллерсона, новый интегрированный подход "потребует дипломатического подключения Пакистана, Афганистана и Индии в целях создания условий для упрочения стабильности в регионе".

"Пакистан тяжело пострадал от терроризма и может стать важным партнером в достижении наших общих целей мира и стабильности в регионе. Мы смотрим на Пакистан, чтобы он предпринял решительные действия против группировок боевиков на своей территории, создающих угрозу региону", - добавил госсекретарь.

Он назвал Индию в будущем важным партнером в обеспечении мира и стабильности в Юго-Восточной Азии, приветствовав вклад этой страны в "политическую и экономическую модернизацию" Афганистана.

Тиллерсон в преддверии речи президента США о дальнейшей стратегии Вашингтона провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Афганистана и Индии Салахуддином Раббани и Сушмой Сварадж, а также с и. о. премьер-министра Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Страны
США Индия Пакистан Афганистан
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