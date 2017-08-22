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WSJ: США замораживают активы китайских фирм для усиления давления на Пекин из-за КНДР

Международная панорама
22 августа, 5:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, августа. /ТАСС

Такими мерами Соединенные Штаты намерены добиться от Китая более активных действий в отношении ракетно-ядерной программы КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. США по линии Генпрокуратуры предпринимают ряд мер в отношении китайских компаний с целью усилить нажим на Пекин и добиться от него более действенных шагов по приостановке ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

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По данным ее источников, речь идет о Dandong Zhicheng и еще четырех китайских компаниях, которые власти США обвиняют в закупках угля у КНДР на американские доллары. В мае Генпрокуратура США получила ордер суда на наложение временного ареста на активы этих фирм из КНР под предлогом того, что они содействуют финансовой подпитке ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Теперь американские банки, через которые Dandong Zhicheng и остальные проводили денежные операции, предоставили прокуратуре дополнительные сведения на этот счет. Это, как отмечает газета, позволит федеральным властям США заморозить активы китайских компаний на постоянной основе и косвенно усилить прессинг на Пекин.

Как заверяют источники газеты, судебные ордеры и арест авуаров в данном случае являются лишь инструментами политики администрации президента Дональда Трампа. Новые шаги по этой линии последуют в ближайшие дни.

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Как сообщила 1 августа газета The New York Times, администрация Трампа подготовила ряд торговых мер против Китая за нарушение им прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на его территории. По сведениям издания, президент отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства пассивностью КНР в отношении ядерной программы КНДР.

На прошлой неделе министерство коммерции Китая сообщило, что с 15 августа вводит эмбарго на импорт угля, морепродуктов, а также железа, свинца и руд этих металлов из КНДР. Эта мера была принята для реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2371 от 5 августа.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

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Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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