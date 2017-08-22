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Трамп заявил, что военные США больше не будут "создавать демократии" за рубежом

Международная панорама
22 августа, 5:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, августа. /ТАСС

Президент США подчеркнул, что отныне Соединенные Штаты будут "работать с союзниками" и "защищать общие интересы"

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Американские военные больше не будут использоваться, чтобы "конструировать" за рубежом демократии или перестраивать другие страны на свой лад. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния).

"Мы более не будем использовать американскую военную силу, чтобы конструировать демократии на отдаленных территориях или пытаться перестроить другие страны на свой лад. Эти дни остались позади. Вместо этого мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы защищать общие интересы", - сказал политик.

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