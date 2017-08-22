СМИ: Ким Чен Ын тайно посетил приграничную зону

ТАСС, 22 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын в начале августа тайно посетил расположение одной из частей Корейской народной армии (КНА), дислоцированной вблизи межкорейской границы. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Оно отмечает, что Ким Чен Ын посетил расположение части КНА, которая дислоцируется всего в 1 км от границы с Южной Кореей. Поездка северокорейского лидера не освещалась телевидением КНДР. По мнению южнокорейской разведки, такая тайная инспекция выглядит крайне нетипичной и может свидетельствовать о подготовке Пхеньяном новых военных провокаций в отношении Сеула.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. В понедельник в регионе начались командно-штабные учения Южной Кореи и США Ulchi - Freedom Guardian. Точное число военнослужащих, принимающих участие в учениях, неизвестно. В КНДР считают Ulchi - Freedom Guardian враждебными действиями, которые только усиливают напряженность на полуострове.