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СМИ: Ким Чен Ын тайно посетил приграничную зону

Международная панорама
22 августа, 5:26 UTC+3 ТАСС

По данным агентства Yonhap, такая поездка лидера КНДР может свидетельствовать о подготовке новых "военных провокаций"

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© EPA/HOW HWEE YOUNG

ТАСС, 22 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын в начале августа тайно посетил расположение одной из частей Корейской народной армии (КНА), дислоцированной вблизи межкорейской границы. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

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Оно отмечает, что Ким Чен Ын посетил расположение части КНА, которая дислоцируется всего в 1 км от границы с Южной Кореей. Поездка северокорейского лидера не освещалась телевидением КНДР. По мнению южнокорейской разведки, такая тайная инспекция выглядит крайне нетипичной и может свидетельствовать о подготовке Пхеньяном новых военных провокаций в отношении Сеула.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. В понедельник в регионе начались командно-штабные учения Южной Кореи и США Ulchi - Freedom Guardian. Точное число военнослужащих, принимающих участие в учениях, неизвестно. В КНДР считают Ulchi - Freedom Guardian враждебными действиями, которые только усиливают напряженность на полуострове.

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