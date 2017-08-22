Трамп заявил, что США ждут от Индии увеличения экономической помощи по Афганистану

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят от Индии большей поддержки по Афганистану, особенно с точки зрения экономической помощи и развития. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния).

"Мы ценим важный вклад Индии в [восстановление] стабильности в Афганистане. Индия зарабатывает миллиарды долларов посредством торговли с США, и мы хотим, чтобы она помогала нам с Афганистаном больше. Особенно это касается сферы экономической поддержки и развития", - сказал он.