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Пентагон заявил, что союзники США поддерживают увеличение количества военных в Афганистане

Международная панорама
22 августа, 5:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, августа. /ТАСС

Ранее стало известно, что Вашингтон больше не будет раскрывать подробности о численности своего воинского контингента в стране

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Некоторые союзники США привержены увеличению своих воинских контингентов в Афганистане. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса, распространенном после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о новой стратегии по Афганистану.

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"Я дал указание главе Комитета начальников штабов ВС США [Джозефу Данфорду] начать подготовку к осуществлению стратегии президента. Я буду находиться в контакте с генеральным секретарем НАТО [Йенсом Столтенбергом] и нашими союзниками, ряд из которых также привержен увеличению численности контингента [в Афганистане]. Вместе мы поможем афганским силам безопасности покончить с террористическим хабом", - говорится в заявлении.

Ключевым положением новой стратегии США по Афганистану является то, что Вашингтон отныне не будет объявлять о численности своего воинского контингента в стране и не будет оглашать сроки начала и окончания военных операций. Кроме того, американский лидер пообещал, что американская военная сила отныне не будет применяться, чтобы строить демократию на отдаленных от США территориях.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Трамп, Дональд Данфорд, Джозеф Столтенберг, Йенс
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