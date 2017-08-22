"Принципиальный реализм": Трамп огласил новую стратегию США по Афганистану

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Вашингтон отныне не будет сообщать о численности своего воинского контингента в Афганистане и оглашать планы начала или окончания военных операций, а американские ВС теперь будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом. К этому сводится суть новой стратегии США по Афганистану, которую изложил в понедельник вечером президент Дональд Трамп, выступая с обращением к народу страны на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния).

Анализ против инстинктов

"Мои инстинкты изначально подсказывали мне уйти [из Афганистана], и я исторически люблю действовать согласно инстинктам. Однако всю жизнь мне говорили, что решения будут совсем иные, когда ты сядешь за стол в Овальном кабинете", - признался американский лидер.

"После многих совещаний в течение не одного месяца мы провели с членами моего кабинета и военачальниками финальную встречу в Кэмп-Дэвиде, чтобы завершить [формирование] стратегии", - добавил он.

По словам главнокомандующего ВС США, "последствия резкого вывода" американского воинского контингента из Афганистана "были бы одновременно предсказуемыми и неприемлемыми". "Поспешный вывод [вооруженных сил] создаст вакуум, который террористы - включая террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) - сразу заполнили бы", - отметил президент.

По словам Трампа, последствия таких действий были продемонстрированы в 2011 году, когда "Америка поспешно и опрометчиво вывела свои войска из Ирака".

"В результате то, чего мы с таким трудом добивались, попало в руки террористам. <...> Вакуум, образовавшийся тогда из-за столь скорого ухода [США из Ирака], создал ИГ безопасную гавань для развития, вербовки бойцов и осуществления атак. Мы не можем повторить в Афганистане ту ошибку, которую совершили наши лидеры в Ираке", - утверждал он.

От временных рамок к обстоятельствам

Как заявил Трамп во время своего обращения, ядром новой американской стратегии в Афганистане станет прекращение обозначения временных рамок операций и планирование действий исходя из реальной ситуации на местах.

"Ядро нашей новой стратегии состоит в переходе от подхода, основанного на продолжительности, к подходу, основанному на обстоятельствах. Я много раз говорил о том, насколько контрпродуктивно для США заранее объявлять сроки начала или окончания военных операций", - сказал он.

"Мы больше не будем говорить о численности нашего контингента или наших планах дальнейших военных действий", - добавил глава государства.

"Принципиальный реализм"

Отдельно Трамп отметил, что "американская военная сила отныне не будет использована для того, чтобы строить демократии на отдаленных территориях или пытаться перестроить другие страны на свой лад". "Вместо этого мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы защищать общие интересы", - заверил он.

"Этот принципиальный реализм будет указывать нам на то, какие решения принимать, чтобы продвигаться вперед", - декларировал Трамп, фактически дав название новому подходу.

При этом глава государства указал, что США "расширят полномочия американских вооруженных сил для противодействия террористическим и преступным сетям, которые сеют насилие и хаос в Афганистане".

"По мере того, как мы снимаем ограничения и расширяем полномочия [военных] в поле, мы видим значительные результаты в деле борьбы с ИГ, включая освобождение Мосула в Ираке", - добавил он.

Призыв к Индии и предупреждение Пакистану

Во время своей речи Трамп обратился к Индии, призвав ее оказывать США большую поддержку с Афганистаном."Мы ценим важный вклад Индии в [восстановление] стабильности в Афганистане. Индия зарабатывает миллиарды долларов посредством торговли с США, и мы хотим, чтобы она помогала нам с Афганистаном больше. Особенно это касается сферы экономической поддержки и развития", - сказал он.

В то же самое время он обратился к Пакистану, предупредив это государство о недопустимости предоставления укрытия террористам на своей территории. "Мы не можем больше молчать по поводу тихих гаваней Пакистана для террористических организаций: "Талибан" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и других групп, которые представляют угрозу региону и не только. Пакистан может многое получить, если присоединится к нашим усилиям в Афганистане. Он много потеряет, если продолжит укрывать террористов", - заявил президент.

Содействие переговорам с талибами

Буквально сразу после окончания выступления Трампа Госдепартамент распространил заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона, который обратил внимание на то, как новая стратегия отразится на дипломатических усилиях Вашингтона по стабилизации ситуации в Афганистане. В первую очередь он заявил, что Соединенные Штаты готовы поддержать мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан" без предварительных условий.

"Мы готовы поддержать переговоры о мире между афганским правительством и движением "Талибан" без каких-либо предварительных условий. Мы ожидаем, что международное сообщество, в первую очередь соседи Афганистана присоединятся к нам в поддержке этого мирного процесса", - подчеркнул Тиллерсон. По его оценке, новая стратегия Вашингтона кардинальным образом отличается от "прежних подходов, которые были основаны на искусственно созданных крайних сроках" выполнения определенных задач.

Тиллерсон со своей стороны тоже обратил внимание на то, что талибам следует предпринимать решительные действия для борьбы с террором в регионе. "Пакистан тяжело пострадал от терроризма и может стать важным партнером в достижении наших общих целей мира и стабильности в регионе. Мы смотрим на Пакистан, чтобы он предпринял решительные действия против группировок боевиков на своей территории, создающих угрозу региону", - сказал госсекретарь.

Он также назвал Индию в будущем важным партнером в обеспечении мира и стабильности в Юго-Восточной Азии, приветствовав вклад этой страны в "политическую и экономическую модернизацию" Афганистана.

Союзники США "тоже поддерживают" увеличение присутствия

Хотя Трамп намеренно обратил внимание на то, что официальных объявлений об отправке дополнительного контингента в Афганистан делаться не будет, это косвенно подтвердил позднее глава Пентагона Джеймс Мэттис. Примечательно также, что буквально за час до выступления президента в Форт-Майере телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме утверждал, что Трамп подписал приказ об отправке 4 тыс. американских военных в Афганистан.

"Я дал указание главе Комитета начальников штабов ВС США [Джозефу Данфорду] начать подготовку к осуществлению стратегии президента. Я буду находиться в контакте с генеральным секретарем НАТО [Йенсом Столтенбергом] и нашими союзниками, ряд которых также привержен увеличению численности контингента [в Афганистане]. Вместе мы поможем афганским силам безопасности покончить с террористическим хабом", - говорится в заявлении Мэттиса.

Поддержка и критика

Объявленный Трампом новый подход в целом воспринят позитивно как среди экспертного сообщества, так и среди истеблишмента, хотя представители оппозиционной Демократической партии посчитали, что президент умолчал важные детали новой стратегии.

Влиятельный сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона), хотя и заявил, что подобное заявление Трампу следовало бы сделать гораздо раньше, в целом с одобрением воспринял новый подход. С его точки зрения, самой главной его задачей было развернуть страну от курса прошлой администрации.

"Я верю, что президент сейчас направляет нас за пределы несостоявшейся стратегии предыдущей администрации, которая просто откладывала поражение", - отметил Маккейн. "Особенно важно то, что объявленная новая стратегия не ставит нам временных рамок по выводу [войск], а вместо этого дает понять, что любое решение сократить нашу вовлеченность будет основано на обстоятельствах на месте", - добавил он.

США в Афганистане

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время в Афганистане находятся сейчас примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников.

В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.