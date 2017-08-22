В Конгрессе заявили, что Трамп "наломал дров", комментируя ситуацию в Шарлотсвилле

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НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп наломал дров, давая свою оценку всплеску насилия, происшедшему неделю назад в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Об этом заявил в понедельник на встрече с избирателями в штате Висконсин спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан, который в большинстве случаев поддерживает позицию правящей в США партии.
В этот раз Райан выразил несогласие с позицией Трампа, который 15 августа отказался возлагать ответственность за беспорядки в Шарлотсвилле только на ультраправых, обвинив в проявлении жестокости и приверженцев левых взглядов. "Я считаю, что он [президент] наломал дров своими комментариями, которые были восприняты как попытка поставить знак равенства или моральная двусмыслица", - заметил Райан. Он убежден, что республиканцам в оценке происшедшего в Шарлотсвилле "нужна абсолютная моральная ясность".
Трамп на самом деле констатировал, что с обеих сторон имеются как плохие, так и хорошие люди. "Есть группа с одной стороны, которая является плохой, и есть группа с другой стороны, которая также проявляла жестокость. И никто не хочет говорить об этом, но я скажу прямо сейчас. Была группа с другой стороны, которая пришла без разрешения, и они вели себя очень, очень жестоко", - сказал президент США.
Позднее Белый дом распространил среди республиканцев в Конгрессе разъяснение к словам главы государства. "Президент был абсолютно прав - обе стороны, применившие насилие в Шарлотсвилле, действовали неподобающим образом и несут определенную ответственность. Президент без какой-либо двусмысленности осудил группы, пропагандирующие ненависть, и которые в прошлые выходные были движимы фанатизмом и расизмом. Он назвал их по имени вчера, но для СМИ этого никогда не будет достаточно", - сказано в тезисах Белого дома. Там напомнили, что Трамп призывал к "единству и спокойствию".