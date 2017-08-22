Переговоры по Сирии в Астане могут пройти в середине сентября

В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадали 58 человекПроисшествия 22 августа, 8:24
Немец Штилер рассудит "Црвену Звезду" и "Краснодар" в ответном матче квалификации ЛЕСпорт 22 августа, 8:06
"Принципиальный реализм": Трамп огласил новую стратегию США по АфганистануМеждународная панорама 22 августа, 7:33
СМИ: "Барселона" отказалась от покупки футболиста "Ливерпуля" КоутиньоСпорт 22 августа, 7:06
До 30 градусов тепла ожидается в столичном регионеМосква 22 августа, 6:04
СМИ: Ким Чен Ын тайно посетил приграничную зонуМеждународная панорама 22 августа, 5:26
Трамп заявил, что военные США больше не будут "создавать демократии" за рубежомМеждународная панорама 22 августа, 5:07
США поддержат переговоры афганских властей с талибами без предварительных условийМеждународная панорама 22 августа, 5:01
Трамп назвал неприемлемым быстрый вывод войск США из АфганистанаМеждународная панорама 22 августа, 4:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 22 августа. /ТАСС/. Международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии, по предварительным данным, может пройти в середине сентября. Об этом во вторник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"По информации, полученной от российской стороны, страны - гаранты режима перемирия - Россия, Турция и Иран намерены провести до конца августа техническую встречу на уровне экспертов, во время которой будут определены повестка дня и точные сроки очередной встречи в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. В предварительном плане речь может идти о середине сентября", - отметил Абдрахманов.
Пятая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии прошла 4-5 июля. В переговорах участвовали делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, специальный представитель генсека ООН Стаффан де Мистура, а также представители Иордании и США в качестве наблюдателей. В совместном итоговом заявлении Россия, Турция и Иран официально закрепили создание совместной рабочей группы по деэскалации в Сирии в соответствии с ранее принятым меморандумом. Ранее планировалось, что очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане в конце августа.