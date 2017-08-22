Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Переговоры по Сирии в Астане могут пройти в середине сентября

Международная панорама
22 августа, 8:29 дата обновления: 22 августа, 8:43 UTC+3

Страны - гаранты режима перемирия намерены провести до конца августа техническую встречу, на которой будут определены повестка дня и точные сроки очередной встречи в рамках астанинского процесса

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 22 августа. /ТАСС/. Международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии, по предварительным данным, может пройти в середине сентября. Об этом во вторник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"По информации, полученной от российской стороны, страны - гаранты режима перемирия - Россия, Турция и Иран намерены провести до конца августа техническую встречу на уровне экспертов, во время которой будут определены повестка дня и точные сроки очередной встречи в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. В предварительном плане речь может идти о середине сентября", - отметил Абдрахманов.

Пятая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии прошла 4-5 июля. В переговорах участвовали делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, специальный представитель генсека ООН Стаффан де Мистура, а также представители Иордании и США в качестве наблюдателей. В совместном итоговом заявлении Россия, Турция и Иран официально закрепили создание совместной рабочей группы по деэскалации в Сирии в соответствии с ранее принятым меморандумом. Ранее планировалось, что очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане в конце августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Страны
Сирия Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Парашюты вместо протезов
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадали 58 человек
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
"Принципиальный реализм": Трамп огласил новую стратегию США по Афганистану
4
WSJ: США замораживают активы китайских фирм для усиления давления на Пекин из-за КНДР
5
Пожар в центре Ростова-на-Дону оставил сотни людей без жилья
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама