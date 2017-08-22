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Президент Киргизии назначил врио премьер-министра

Международная панорама
22 августа, 9:49 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 22, августа. /ТАСС

Накануне Алмазбек Атамбаев принял отставку председателя правительства Сооронбая Жээнбекова, зарегистрированного кандидатом на октябрьских президентских выборах в республике

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БИШКЕК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назначил временно исполняющим обязанности главы правительства первого вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства. Накануне Атамбаев принял отставку председателя правительства Сооронбая Жээнбекова, зарегистрированного кандидатом на октябрьских президентских выборах в республике.

Согласно указу президента, Абулгазиев будет исполнять обязанности премьера до формирования нового состава кабмина, которое должно завершиться уже на этой неделе. На 25 августа запланирован созыв внеочередной сессии парламента страны, основными пунктами повестки дня которой станут утверждение кандидатуры председателя правительства и состава кабинета министров.

Жээнбеков объявил о намерении уйти в отставку утром 21 августа во время заседания правительства. По его словам, его решение связано с намерением "создать одинаковые условия" для всех кандидатов в президенты. Ранее Жээнбеков был выдвинут кандидатом во время съезда пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана. Согласно закону, вместе с премьером автоматически подает в отставку весь кабинет, при этом вице-премьеры и министры остаются исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. На данный момент на этот пост претендуют 50 человек, трое из них уже прошли процедуру регистрации. Действующий глава государства не имеет права участвовать в предстоящих выборах, поскольку закон запрещает гражданам занимать президентский пост более одного шестилетнего срока.

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Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович Жээнбеков, Сооронбай Шарипович
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