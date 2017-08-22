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Al Jazeera: шеф Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Международная панорама
22 августа, 9:56 UTC+3 ТАСС

По информации телеканала, Джеймс Мэттис обсудит с руководством страны шаги в борьбе с ИГ

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ТАСС, 22 августа. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Багдад. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Jazeera.

По его данным, глава американского военного ведомства обсудит с иракским руководством последующие шаги в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Персоны
Мэттис, Джеймс
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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