Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

НАТО поддержала новую стратегию США по Южной Азии и Афганистану

Международная панорама
22 августа, 11:41 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 22, августа. /ТАСС

Цель альянса - гарантировать, что Афганистан "никогда снова не станет тихой гаванью для террористов", подчеркнул Йенс Столтенберг

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© EPA/THIERRY MONASSE

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. НАТО во вторник полностью поддержала новую стратегию США по Южной Азии и Афганистану, о которой накануне рассказал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Новая стратегия подтверждает, что американские военные останутся в Афганистане на долгосрочной основе. США не будут более объявлять временные рамки основных операций в этой стране и точную численность своего контингента и будут действовать более прагматично с целью борьбы с терроризмом, не ставя перед собой задачи добиваться построения западной демократии в государствах региона.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

"Принципиальный реализм": Трамп огласил новую стратегию США по Афганистану

Трамп подчеркнул, что США не допустят в Афганистане повторения "иракской ошибки", когда после быстрого вывода американских войск в 2011 году, в стране сформировались все условия для быстрого развития будущей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

"Я приветствую новый подход президента Трампа к Афганистану и региону, - заявил Столтенберг. - НАТО остается полностью привержена Афганистану, и я ожидаю возможности обсудить новых подход с министром обороны США, государствами НАТО и партнерами".

"Нашей целью остается гарантировать, что Афганистан никогда снова не станет тихой гаванью для террористов", - повторил в очередной раз Столтенберг фразу, которую с начала операции в Афганистане считает своим долгом произносить каждый из трех сменившихся за это время генеральных секретарей альянса, едва речь заходит об этой стране.

Он напомнил, что страны НАТО уже договорились об увеличении численности своей небоевой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане с 2018 года. В настоящее время государства альянса держат в этой стране контингент инструкторов и советников численностью 12 тыс. человек. Их основные усилия направлены на подготовку афганских сил спецназначения, военно-воздушных сил и командного состава афганской армии.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне с использованием пассажирских самолетов. Хотя 15 из 19 исполнителей терактов были гражданами Саудовской Аравии, а остальные - других арабских государств, США начали войну против Афганистана, поскольку там скрывался координатор атаки лидер "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ) Усама бен Ладен, также гражданин Саудовской Аравии. В декабре 2001 года к операции в Афганистане присоединилась НАТО, и с тех пор продолжает участвовать в этой войне уже почти 17 лет.

НАТО вывела свои основные боевые силы из Афганистана к концу 2014 года, оставив в стране контингент инструкторов и советников. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Столтенберг, Йенс
Страны
США Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Парашюты вместо протезов
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
3
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
4
Глава минэнерго Украины: американский уголь устроил Киев по цене и качеству
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Источник: показания против Серебренникова дала не только бывший главбух "Седьмой студии"
7
Программа помощи ипотечным заемщикам возобновит работу с 22 августа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама