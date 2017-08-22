НАТО поддержала новую стратегию США по Южной Азии и Афганистану

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. НАТО во вторник полностью поддержала новую стратегию США по Южной Азии и Афганистану, о которой накануне рассказал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Новая стратегия подтверждает, что американские военные останутся в Афганистане на долгосрочной основе. США не будут более объявлять временные рамки основных операций в этой стране и точную численность своего контингента и будут действовать более прагматично с целью борьбы с терроризмом, не ставя перед собой задачи добиваться построения западной демократии в государствах региона.

Трамп подчеркнул, что США не допустят в Афганистане повторения "иракской ошибки", когда после быстрого вывода американских войск в 2011 году, в стране сформировались все условия для быстрого развития будущей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

"Я приветствую новый подход президента Трампа к Афганистану и региону, - заявил Столтенберг. - НАТО остается полностью привержена Афганистану, и я ожидаю возможности обсудить новых подход с министром обороны США, государствами НАТО и партнерами".

"Нашей целью остается гарантировать, что Афганистан никогда снова не станет тихой гаванью для террористов", - повторил в очередной раз Столтенберг фразу, которую с начала операции в Афганистане считает своим долгом произносить каждый из трех сменившихся за это время генеральных секретарей альянса, едва речь заходит об этой стране.

Он напомнил, что страны НАТО уже договорились об увеличении численности своей небоевой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане с 2018 года. В настоящее время государства альянса держат в этой стране контингент инструкторов и советников численностью 12 тыс. человек. Их основные усилия направлены на подготовку афганских сил спецназначения, военно-воздушных сил и командного состава афганской армии.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне с использованием пассажирских самолетов. Хотя 15 из 19 исполнителей терактов были гражданами Саудовской Аравии, а остальные - других арабских государств, США начали войну против Афганистана, поскольку там скрывался координатор атаки лидер "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ) Усама бен Ладен, также гражданин Саудовской Аравии. В декабре 2001 года к операции в Афганистане присоединилась НАТО, и с тех пор продолжает участвовать в этой войне уже почти 17 лет.

НАТО вывела свои основные боевые силы из Афганистана к концу 2014 года, оставив в стране контингент инструкторов и советников. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.