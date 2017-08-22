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Украинский адвокат назвал аферой указ Порошенко о предоставлении Саакашвили гражданства

Международная панорама
22 августа, 11:50 дата обновления: 22 августа, 12:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, августа. /ТАСС

Юрист направил в генпрокуратуру страны заявление о необходимости расследования этого преступления

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КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Украинский адвокат Ренат Кузьмин направил в генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) заявление о совершении украинским президентом Петром Порошенко преступления в связи с его незаконными решениями о предоставлении и лишении гражданства Михаила Саакашвили.

"Я направил в ГПУ заявление о расследовании аферы Порошенко о предоставлении и лишении гражданства Саакашвили", - написал он в Facebook, опубликовав соответствующее заявление. В документе адвокат просит ГПУ открыть уголовное дело и начать досудебное расследование по факту совершения преступлений, предусмотренных статьями 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") и 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины.

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Саакашвили получил гражданство Украины по указу президента 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен губернатором Одесской области, спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.

26 июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство. Позже сам Саакашвили заявил, что его лишили украинского гражданства на основании фальшивой анкеты, которую, по его словам, "опубликовал с подачи президента один из лидеров его фракции" - депутат Верховной рады от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Саакашвили - не единственный иностранец, занимавший ответственный государственный пост, которому в особом порядке решением президента было предоставлено украинское гражданство. Порошенко ранее также предоставил гражданство американке Наталии Яресько, после чего она была назначена министром финансов, литовцу Айварасу Абромавичусу, который возглавил министерство экономического развития и торговли, грузину Александру Квиташвили, возглавившему министерство здравоохранения, и ряду других иностранцев.

В настоящее время все они освобождены от своих должностей. Однако администрация президента Украины засекретила информацию о лишении или сохранении у них украинского гражданство. Как пояснили в ведомстве, эта информация является конфиденциальной.

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Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
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