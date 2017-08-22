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В Германии неизвестные подожгли агитационный автомобиль социал-демократов

Международная панорама
22 августа, 11:55 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 22, августа. /ТАСС

По данным полиции, поджог совершили двое молодых людей, найти которых пока не удалось

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БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Неизвестные преступники подожгли в ночь на вторник в городе Херне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) два автомобиля, принадлежащие местному отделению Социал-демократической партии (СДПГ). Как уточнили в полиции, в результате сгорели агитационный автомобиль и личная машина депутата Бундестага от округа Херне-Бохум Мишель Мюнтерферинг.

По данным правоохранительных органов, поджог совершили двое молодых людей, которых по горячим следам найти не удалось. Предполагаемый мотив злоумышленников также неизвестен.

В Германии 24 сентября пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство.

Инцидент в Херне - уже не первая акция в отношении СДПГ. Так, в понедельник социал-демократ, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что его жене поступали угрозы после того, как он жестко высказался о президенте Турции Тайипе Эрдогане.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Германия
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