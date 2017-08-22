В Германии неизвестные подожгли агитационный автомобиль социал-демократов

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Неизвестные преступники подожгли в ночь на вторник в городе Херне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) два автомобиля, принадлежащие местному отделению Социал-демократической партии (СДПГ). Как уточнили в полиции, в результате сгорели агитационный автомобиль и личная машина депутата Бундестага от округа Херне-Бохум Мишель Мюнтерферинг.

По данным правоохранительных органов, поджог совершили двое молодых людей, которых по горячим следам найти не удалось. Предполагаемый мотив злоумышленников также неизвестен.

В Германии 24 сентября пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство.

Инцидент в Херне - уже не первая акция в отношении СДПГ. Так, в понедельник социал-демократ, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что его жене поступали угрозы после того, как он жестко высказался о президенте Турции Тайипе Эрдогане.