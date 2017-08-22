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Иран способен возобновить 20-процентное обогащение урана за пять дней

Международная панорама
22 августа, 12:51 UTC+3 ТАСС

Такое заявление сделал глава Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи на фоне витка напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном

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ТАСС, 22 августа. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что его страна может возобновить работы по обогащению урана до уровня, достаточного для военных нужд, в течение пяти дней.

Его высказывания привел во вторник иранский телеканал Al Alam.

"Если мы примем соответствующее решение, то сможем возобновить обогащение урана до 20% в течение максимум пяти дней", - сообщил Салехи.

Это заявление он сделал на фоне нового витка напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. В частности, речь идет о подписании в начале августа президентом США Дональдом Трампом указа об ужесточении санкций, который распространяется и на Иран.

В 2015 году Тегеран согласился передать обогащенные ядерные материалы в рамках сделки с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). В обмен на это из России и Казахстана в Иран было доставлено более 200 тонн необогащенного уранового концентрата. Сделка предусматривает снятие с Ирана международных санкций при условии, что Исламская Республика будет обогащать уран только до 5% для мирных нужд.

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