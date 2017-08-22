СМИ: причиной отзыва сербских дипломатов из Скопье стала слежка македонских спецслужб

БЕЛГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Македонские спецслужбы вели незаконную слежку за сербскими дипломатами в Скопье, совместно с сотрудниками иностранных спецслужб применяя методы устрашения. Об этом сообщила во вторник газета Blic, ссылаясь на источник в сербском правительстве.

"За сербскими дипломатами без какого-либо повода велась слежка, даже применялись методы устрашения. Часть давления осуществлялась при поддержке иностранцев, - пояснил источник. - Мы сразу же, как только эта информация подтвердилась, среагировали, чтобы защитить наших дипломатов".

Позиция Сербии

В понедельник президент Сербии Александар Вучич объяснил, что отзыв дипломатов объясняется недружественными действиями Македонии. "Получено достаточно доказательств о весьма атакующих действиях [Македонии] против органов и институтов Сербии", - сказал Вучич.

Со специальным заявлением по дипломатическому скандалу между Белградом и Скопье выступил также глава МИД Сербии Ивица Дачич, пояснивший отзыв дипломатов "защитой сербских интересов". По его словам, "недвусмысленно установлены усиленные атакующие действия против Республики Сербия с участием иностранного фактора".

Между тем министр отметил, что дипсостав посольства вскоре вернется к исполнению своих обязанностей. "Уже на следующей неделе после встречи с президентом Вучичем часть наших дипломатов вернется в Скопье, а посол вернется позднее, когда мы завершим все консультации", - сказал глава МИД, подчеркнув, что Белград заинтересован в добрых отношениях со своим соседом.

Причина скандала

Причиной обострения отношений Белграда и Скопье стала перемена позиции Македонии по голосованию о принятии непризнанного Косова в ЮНЕСКО. По мнению македонского агентства Макфакс, Белград мог получить информацию о том, что Македония собиралась предложить на заседании ООН проголосовать за вопрос вступления Косова в ЮНЕСКО, которого добивается непризнанная республика при поддержке Запада, прежде всего США. Ранее македонские политики обещали Сербии сохранять в данном вопросе нейтралитет, однако в понедельник заявили, что по вопросу принятия Косова "поддержат позицию большинства стран ЕС".

В ответ на перемену официальной позиции Македонии глава МИД Сербии Дачич напомнил, что Сербия признала за Македонией ее название, хотя тоже может изменить свою позицию и "поддержать большинство стран ЕС, признающих название Бывшая югославская Республика Македония".

Косово и ЮНЕСКО

Непризнанная республика Косово планирует в нынешнем году подать повторную заявку на вступление в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также попытается пополнить ряды Совета Европы, заявил ее лидер Хашим Тачи.

Приштина уже пыталась вступить в ЮНЕСКО в 2015 году, однако тогда Генеральная конференция организации отклонила кандидатуру Косова. Сторонники принятия самопровозглашенной республики не смогли набрать необходимые две трети голосов, в то время как против такого решения высказались 50 государств.

В российском МИД в связи с этим заявили, что Косово не может претендовать на членство в ЮНЕСКО. "Косово, находясь под управлением ООН, не может рассматриваться в качестве государства, обладающего правосубъектностью и, следовательно, претендовать на членство в международной организации".