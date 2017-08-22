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Жители ДНР направили более 1500 исков в ЕСПЧ о военных преступлениях Киева в Донбассе

Международная панорама
22 августа, 13:13 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 22, августа. /ТАСС

Отмечается, что 171 жалоба касается событий, произошедших в 2017 году

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ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе за 2015 - 2017 годы передала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) свыше 1500 заявлений от жителей провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник сообщила адвокат, участник комиссии Елена Шишкина.

"На сегодняшний день в Европейский суд по правам человека направлены материалы жалоб от 1513 жителей Донецкой народной республики, пострадавших в результате преступных действий украинских властей", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

В частности, по данным Шишкиной, 171 жалоба касается событий, произошедших в 2017 году.

Общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе официально начала работу в середине 2015 года. В нее входят специалисты в различных сферах, в частности в области права и криминалистики.

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