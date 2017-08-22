Польский славянский комитет считает позорными планы демонтажа памятников советским воинам

ВАРШАВА, 22 августа. /ТАСС/. Функционирующий в Польше славянский комитет выступил против демонтажа памятников Красной армии, который планируется произвести в республике в соответствии с положениями обновленного закона о декоммунизации. Соответствующее заявление содержится в распространенном организацией во вторник открытом письме.

"Из уважения к солдатам, сражавшимся в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, мы выступаем против принятого Сеймом Республики Польша (нижней палатой парламента - прим. ТАСС) так называемого закона о декоммунизации, предписывающего демонтировать памятники советским воинам", - говорится в документе.

"Наш моральный долг - помнить, что воевавшие в союзе с Польшей, Францией, Великобританией и США советские солдаты освободили от геноцида немецкой оккупации Польшу и ряд других стран, спасли польский народ и другие славянские народы от планируемого и осуществляемого уничтожения. При освобождении Польши погибло свыше 600 тыс. советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тыс. советских военнопленных. Советские солдаты вместе с польскими воинами одержали Великую Победу в мае 1945 года, спасли Европу и мир от немецко-нацистского безумия. Вклад советских солдат в разгром нацистской Германии, угрожавшей всему человечеству, составил 75% против 25% вклада армий всех остальных государств, воевавших в составе антигитлеровской коалиции", - указали представители комитета, напомнив, что "людские потери Советского Союза составили 27 млн человек".

Позорный акт

По словам председателя комитета Болеслава Тейковского, сейчас "имеющих столь огромные заслуги перед Польшей и миром советских солдат оскорбляют, разрушая памятники, установленные в честь их героизма и самопожертвования, в честь их решающего вклада в Победу". "Это оскорбление чрезвычайно болезненно для русских, которые чтут солдат, павших в борьбе с врагом. Точно также чтим павших солдат и мы, поляки. Поэтому снос памятников советским воинам, защищавшим свою Родину и вставшим на защиту Польши, является попирающим принципы патриотизма и чести позорным актом, как антироссийским, так и антипольским", - подчеркнул он.

Как напомнили авторы послания, охрана советских памятников в Польше и польских памятников в России обеспечивается соглашением между правительствами Польши и РФ о захоронениях и мемориалах жертвам войн и репрессий, заключенным 22 февраля 1994 года в Кракове. "Охранять советские памятники велят нам также патриотизм, честь и обычная человеческая порядочность. Возьмем пример Чехии, Словакии, Болгарии, стран бывшей Югославии, а также Австрии и Германии, где памятники советским солдатам окружены должным уважением, а их присутствие в публичном пространстве защищено законом. Снос памятников советским воинам является противозаконным, противоречащим польскому и международному праву, морали и правосудию, требующим уважения к воинам, что сражались с врагом", - говорится в письме.

В связи с этим Польский славянский комитет, Польское национальное сообщество, Общество польско-российской дружбы обратились с призывом не допустить разрушения памятников советским и польским воинам, освободившим Польшу, к президенту республики, Сейму и Сенату, правительству, Верховному суду, политическим партиям, общественным объединениям, профсоюзам, католической церкви, другим церквам, всем полякам в стране и за рубежом. "Делом нашей чести является уважение к памятникам советским и польским воинам, которые сражались и пали, защищая нас. Будем же уважать эти памятники и этих солдат, чтобы и нас самих уважали", - констатировали они.

Новый закон

В июле власти Польши приняли поправки к закону о декоммунизации, в котором теперь утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируются в научных целях, в качестве произведений искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу, что произойдет уже в октябре текущего года.

Институт национальной Памяти Польши, которому в законе отведена роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, считает, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии.

МИД России назвал принятие нового закона сознательной провокацией и заявил, что она не останется без последствий. В свою очередь Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.