На севере Франции произошли массовые столкновения между мигрантами

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ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Шестнадцать мигрантов получили травмы в результате беспорядков в городе Кале на севере Франции. Об этом сообщило во вторник France-Presse (AFP) со ссылкой на местную префектуру.
По его информации, столкновения между мигрантами из Афганистана и выходцами из Эритреи произошли во вторник ночью сразу в нескольких районах города. По данным полиции, в них участвовали до 200 человек, многие из которых были вооружены железными прутьями и палками.
"В результате беспорядков шестнадцать человек получили легкие травмы", - говорится в заявлении префектуры.
По предварительной информации, столкновения начались с потасовки между мигрантами во время раздачи еды. После этого беспорядки распространились на другие районы города.
Нелегальный лагерь мигрантов, прозванный "Джунгли Кале", был создан беженцами в северо-западной части Франции в 2002 году. Летом 2016 года в нем проживали в тяжелых условиях не менее 9 тыс. человек. В октябре 2016-го власти страны совместно с местными властями провели операцию по расселению мигрантов в официальные центры приема и временного проживания. Проблема, однако, не была полностью решена - в настоящее время там проживает около 600 человек.
Стремясь решить эту ситуацию, в середине июля правительство Франции представило программу по урегулированию миграционного кризиса. Среди мер - создание дополнительных 7,5 тыс. мест для размещения переселенцев, ожидающих получения статуса беженцев, и одновременно ужесточение контроля за экономическими мигрантами.