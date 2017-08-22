Президент Южной Кореи планирует встретиться с Путиным на полях ВЭФ

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве Республики Корея.
Ранее появилась информация, согласно которой лидер Южной Кореи возглавит делегацию, состоящую примерно из 300 представителей государственных структур и бизнеса, на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Кремль пока не сообщал о том, что такая встреча планируется.