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Президент Южной Кореи планирует встретиться с Путиным на полях ВЭФ

Международная панорама
22 августа, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Кремль пока не сообщал о том, что такая встреча планируется

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве Республики Корея.

Ранее появилась информация, согласно которой лидер Южной Кореи возглавит делегацию, состоящую примерно из 300 представителей государственных структур и бизнеса, на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Кремль пока не сообщал о том, что такая встреча планируется.

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ВЭФ-2017
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Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович
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