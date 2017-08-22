Бюст Джона Кеннеди снят с постамента в Лондоне после осквернения вандалами

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Бюст 35-го президента США Джона Кеннеди (1917-1963) в центре британской столицы был снят с пьедестала после осквернения вандалами. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"К сожалению, в связи с недавним актом вандализма бюст Джона Кеннеди пришлось снять для консервации", - приводит издание надпись на постаменте.

Отмечается, что в результате варварской вылазки на мраморном постаменте остались три большие выбоины.

Скульптурное изображение Кеннеди было установлено на оживленной автомагистрали Мэрилебон-роуд на средства читателей газеты The Sunday Telegraph спустя два года после его убийства в 1963 году в Далласе. В общей сложности было собрано более 50 тыс. фунтов стерлингов ($64,4 тыс.).

Бюст президента, созданный известным скульптором Жаком Липшицем, был торжественно открыт его родным братом Робертом Кеннеди, который впоследствии сам стал жертвой убийцы. Это произошло в 1968 году в Лос-Анджелесе.

Джон Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклайне (штат Массачусетс), окончил Гарвардский университет и поступил в 1941 году на службу в резерв ВМС США. В годы Второй мировой войны он командовал торпедным катером на Тихоокеанском театре военных действий, был ранен, награжден медалями. После войны добился избрания в Палату представителей Конгресса США от штата Массачусетс, затем был избран в Сенат США. На президентских выборах 1960 года он одержал победу над кандидатом от Республиканской партии Ричардом Никсоном и в 43 года стал самым молодым президентом в истории страны.

За время своего президентства Кеннеди резко увеличил число американских военных советников в Южном Вьетнаме, в апреле 1961 года санкционировал операцию ЦРУ по вторжению на Кубу с целью свержения правительства Фиделя Кастро. В октябре 1962 года разразился Карибский кризис - жесткое противостояние США и СССР, вызванное развертыванием Соединенными Штатами ядерного оружия в Турции и размещением советских ракет на острове Свободы.

В сфере внутренней политики Кеннеди поддерживал движение за гражданские права, подписал распоряжение об отмене дискриминации при найме на работу и создал президентскую комиссию по правам женщин.

22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит во время поездки в Даллас (штат Техас). Расследовавшая убийство специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда Эрлом Уорреном пришла к выводу, что президент пал жертвой снайпера-одиночки, бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США Ли Харви Освальда (1939-1963), застреленного через два дня после убийства президента.