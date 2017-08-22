Полиция освободила одного из подозреваемых по делу о нападении в Турку

ХЕЛЬСИНКИ, 22 августа. /ТАСС/. Финская полиция безопасности освободила одного из подозреваемых по делу о нападении на прохожих в центре финского города Турку в пятницу. Об этом ведомство сообщило во вторник.

"Полиция освободила одного подозреваемого в участии в нападении в Турку. Предпосылок для помещения его под стражу не было", - указали в полиции. При этом там добавили, что "подозрения в отношении него остаются в силе".

Ранее Окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте главного подозреваемого - 18-летнего марокканца по подозрению в совершении двух убийств с целью терроризма и восьми покушений на убийство. Он признал свою вину в нанесении ножевых ударов прохожим, однако, как позже уточнил представитель следствия, не признает, что виновен в убийствах. В то же время, по словам адвоката марокканца, "остается неясным, соответствуют ли его действия критериям террористического акта".

В суд во вторник также поступили прошения о заключении под стражу еще на троих задержанных ранее в связи с трагедией в Турку граждан Марокко. Вопрос об из аресте будет рассмотрен во второй половине дня.