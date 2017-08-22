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В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы

Международная панорама
22 августа, 16:14 дата обновления: 22 августа, 16:27 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 22, августа. /ТАСС

Экс-президент страны все обвинения отвергает

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Лех Валенса

Лех Валенса

© AP Photo/Czarek Sokolowski

ВАРШАВА, 22 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против лауреата Нобелевской премии мира, экс-президента (1990-1995 годы) Польши Леха Валенсы по факту дачи им показаний по делу о предполагаемом сотрудничестве политика в 1970-е годы с коммунистическими спецслужбами. Об этом сообщило Польское агентство печати.

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Дело было открыто Институтом национальной памяти (ИНП) Польши, который обвиняет Валенсу в даче ложных показаний в проводимом институтом следствии, касающемся возможной фальсификации компрометирующих Валенсу документов Службой безопасности Польской Народной Республики (ПНР). Речь идет о так называемой папке агента Болека. Некоторые эксперты считают, что этим агентом был сам Валенса. Он обвинения отвергает, заявляя, что все документы в этой папке - фальшивка, что они не были написаны или подписаны его рукой.

 

31 января ИНП представил итоги работы экспертов-графологов из краковского института судебных экспертиз, которые констатировали подлинность документов об агентурном прошлом Валенсы во времена ПНР, найденных почти год назад в доме бывшего главы МВД генерала Чеслава Кищака. В частности, среди них есть материалы дела тайного агента, работавшего под псевдонимом Болек, в том числе написанное от руки обязательство о сотрудничестве, подписанное "Лех Валенса "Болек".

Сам Валенса неоднократно заявлял, что "папка Болека" - это фальшивка, изготовленная коммунистическими властями, чтобы скомпрометировать его в период роста популярности "Солидарности". В апреле он согласился встретиться с прокурорами ИНП, чтобы просмотреть документы и ответить на вопросы следователей. Валенса признал оригинальной только одну из бумаг, а остальные назвал "мусором".

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