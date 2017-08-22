Суд в Киеве продлил подписку о невыезде главреду издания "Страна" до 22 сентября

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева продлил главному редактору интернет-газеты "Страна" Игорю Гужве меру пресечения до 22 сентября. Об этом во вторник сообщило издание.

"Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении на два месяца меры, вынес решение - удовлетворить требование прокуратуры частично. Прокуратура просила продлить на 60 дней, суд принял решение - продлить на 30 дней до 22 сентября", - сказано в сообщении. Ранее сегодня Гужва заявлял, что мера пресечения запрещает ему выезжать из Киева. "Прокуратура даже отказалась отпускать меня к отцу на день рождения в Славянск", - заявил главред.

Владелец и главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва был задержан 22 июня по подозрению в вымогательстве взятки в размере $10 тыс. якобы за отказ от публикации материалов, которые компрометируют депутата Верховной рады от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать его на два месяца, оставив возможность освобождения под залог. Позднее суд отпустил его под залог почти в $21 тыс. Коллектив издания и сам журналист уверены, что дело против него сфабриковано.