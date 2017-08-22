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El Mundo: задержанный террорист рассказал о подготовке теракта в соборе Саграда Фамилия

Международная панорама
22 августа, 17:28 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 22, августа. /ТАСС

21-летний подозреваемый был задержан в доме в Альканаре, где в ночь с 16 на 17 августа прогремел взрыв при изготовлении бомбы

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Мухаммед Шемляль

© EPA/J.J.GUILLEN

МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в причастности к терактам в Каталонии Мухаммед Шемляль заявил в суде, что террористическая ячейка готовила теракт в соборе Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства) в Барселоне. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

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По ее информации, 21-летний террорист был задержан в доме в Альканаре, где в ночь с 16 на 17 августа прогремел взрыв, в результате которого он пострадал. Как подтвердил Шемляль, ячейка собиралась устроить крупный теракт в Барселоне и делала бомбы, когда произошел взрыв.

Кроме того он признал, что нападения в Барселоне и в Камбрильсе были устроены в связи с провалом первоначального плана, который террористы готовили несколько месяцев. Прокурор просит заключить Шемляля под стражу без права освобождения под залог. Решение суда станет известно после того, как показания дадут трое других подозреваемых.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек, более 130 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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