США расширили санкции в отношении КНДР и включили в список четверых граждан РФ

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. США во вторник расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве группу компаний "Гефест".
Обновленный перечень опубликован на сайте американского минфина.
Ограничения коснулись генерального директора "Гефеста" Рубена Киракосяна. Его структура занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах. Кроме того, санкции введены в отношении Андрея Сербина и Михаила Писклина, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии "Правое дело". Четвертой россиянкой в списке стала исполнительный директор работающей в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш.
По данным ведомства, Писклин и Сербин работали с также попавшей под санкции сингапурской компанией Transatlantic Partners, которая в свою очередь сотрудничала с Velmur Management, закупая топливо для КНДР.
В целом минфин ввел санкции в отношении 10 организаций и шести лиц, которые, по мнению США, оказывали поддержку властям в Пхеньяне. Помимо россиян, санкции затронули гражданина КНР, а также пять китайских компаний. Еще две базируются в Сингапуре, включая Velmur Management, и две - в Намибии.
Причиной введения санкций послужило сотрудничество этих структур с рядом предприятий в КНДР. В частности, как указывается в списках минфина, группа "Гефест" работала с компанией Korea Tangun Trading Corporation.