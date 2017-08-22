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Полиция Германии не сочла угрозой анонимный звонок супруге главы МИД

Международная панорама
22 августа, 18:19 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 22, августа. /ТАСС

Зигмар Габриэль ранее сообщил о поступающих в адрес жены угрозах и увязал их с политическим курсом, взятым ФРГ в отношении Турции

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БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Полиция Гослара не выявила состава преступления в действиях человека, который якобы угрожал супруге министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовали во вторник правоохранительные органы этого города.

Габриэль накануне заявил, что в адрес его жены поступают угрозы. Политик увязал это с жестким политическим курсом, взятым Германией в отношении Турции и ее президента Тайипа Эрдогана. Министр говорил о сообщении, оставленном на автоответчике телефона стоматологической клиники, в которой работает его супруга.

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"Сотрудники правоохранительных органов и полицейская инспекция Гослара провели проверку, и, согласно первоначальной оценке, состава преступления не выявлено", - заявили в правоохранительных органах. По их словам, личность звонившего установлена, угрозы для окружения Габриэля нет. Содержание сообщения не раскрывается.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после задержания в Турции по подозрению в пособничестве террористическим группировкам шести журналистов и правозащитников, среди которых оказались в том числе немцы. В ответ Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической сфере. Это вызвало резкую реакцию Эрдогана - он обрушился с жесткой критикой на власти федеративной республики, в том числе на Габриэля.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Эрдоган, Реджеп Тайип
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Турция Германия
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