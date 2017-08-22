Порошенко: в ближайшие часы пройдет телефонная беседа лидеров стран "нормандской четверки"

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КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Лидеры стран "нормандской четверки" проведут во вторник вечером телефонную беседу. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область.
"У меня сегодня состоится вечером телефонная конференция в "нормандском формате", где мы [Украина] будем поднимать вопрос и относительно усиления вооруженной миссии ОБСЕ, и относительно введения миротворцев ООН", - сказал он.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последний телефонный разговор на уровне лидеров состоялся 24 июля.