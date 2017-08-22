Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко: в ближайшие часы пройдет телефонная беседа лидеров стран "нормандской четверки"

Международная панорама
22 августа, 19:09 UTC+3 КИЕВ 22, августа. /ТАСС

По словам президента Украины, в ходе беседы Киев поднимет вопросы относительно усиления вооруженной миссии ОБСЕ и введения миротворцев ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Лидеры стран "нормандской четверки" проведут во вторник вечером телефонную беседу. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область.

"У меня сегодня состоится вечером телефонная конференция в "нормандском формате", где мы [Украина] будем поднимать вопрос и относительно усиления вооруженной миссии ОБСЕ, и относительно введения миротворцев ООН", - сказал он.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последний телефонный разговор на уровне лидеров состоялся 24 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Россия Франция Украина Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Парашюты вместо протезов
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы
6
Английский суд удовлетворил заявление "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн
7
Иностранцам на "Армии-2017" впервые показали робота "Нерехта" в "бою"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама