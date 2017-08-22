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El Mundo: сепаратисты Каталонии считают короля ответственным за атаки террористов

Международная панорама
22 августа, 19:25 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 22, августа. /ТАСС

В партии "Кандидаты за народное единство" также возлагают ответственность за произошедшее на премьер-министра страны

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МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Сепаратистская каталонская партия "Кандидаты за народное единство" считает, что король Испании Филипп VI и председатель правительства Мариано Рахой "косвенно ответственны" за теракты в регионе. Об этом заявила представитель партии, депутат Мирэя Боя, чьи слова приводит во вторник газета El Mundo.

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В субботу в Барселоне должна состояться крупная акция против терроризма, в которой, как ожидается, примут участие большинство испанских политиков, в том числе монарх и премьер. "Это крайний цинизм, что они прибудут", - считает Боя. При этом сторонники партии до сих пор не подтвердили, собираются ли они участвовать в демонстрации.

В четверг на туристической улице Рамбла в Барселоне мужчина за рулем фургона совершил наезд на прохожих. Затем полиция ликвидировала в Камбрильсе пятерых террористов, которые хотели повторить атаку, совершенную в каталонской столице. Жертвами действий террористов стали 15 человек, более 130 получили травмы. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".

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