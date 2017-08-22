El Mundo: сепаратисты Каталонии считают короля ответственным за атаки террористов

Медикаменты для людей вызывают трансгендерность у рыбСоциальная ответственность 22 августа, 19:50
Все новые дома в Южном Майами оборудуют солнечными батареямиСоциальная ответственность 22 августа, 19:44
"Газпром" до конца года построит более 1300 км "Силы Сибири"Экономика и бизнес 22 августа, 19:43
"Все сгорело дотла": люди возвращаются на пепелище в Ростове-на-ДонуПроисшествия 22 августа, 19:40
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флагаОбщество 22 августа, 19:40
Мособлсуд 29 августа приступит к рассмотрению дела водителя "красногорского стрелка"Происшествия 22 августа, 19:39
Загрязнения воздуха могут провоцировать болезнь АльцгеймераСоциальная ответственность 22 августа, 19:36
СК: вина Серебренникова в мошенничестве подтверждается показаниями свидетелейПроисшествия 22 августа, 19:30
Ученые увеличили оценку утечек реактивов при гидроразрыве пластаСоциальная ответственность 22 августа, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Сепаратистская каталонская партия "Кандидаты за народное единство" считает, что король Испании Филипп VI и председатель правительства Мариано Рахой "косвенно ответственны" за теракты в регионе. Об этом заявила представитель партии, депутат Мирэя Боя, чьи слова приводит во вторник газета El Mundo.
В субботу в Барселоне должна состояться крупная акция против терроризма, в которой, как ожидается, примут участие большинство испанских политиков, в том числе монарх и премьер. "Это крайний цинизм, что они прибудут", - считает Боя. При этом сторонники партии до сих пор не подтвердили, собираются ли они участвовать в демонстрации.
В четверг на туристической улице Рамбла в Барселоне мужчина за рулем фургона совершил наезд на прохожих. Затем полиция ликвидировала в Камбрильсе пятерых террористов, которые хотели повторить атаку, совершенную в каталонской столице. Жертвами действий террористов стали 15 человек, более 130 получили травмы. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".