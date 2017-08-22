Прокурор попросил суд заключить под стражу всех причастных к терактам в Каталонии

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МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Прокурор просит суд заключить под стражу всех четверых задержанных по подозрению в причастности к терактам в Каталонии. Об этом сообщила во вторник газета La Vanguardia.
В Национальной судебной коллегии в Мадриде сейчас дают показания предполагаемые террористы Мухаммед Шемляль, Дрисс Укабир, Мухаммед Ааля и Салах аль-Кариб. Согласно версии каталонской полиции, задержанные являлись членами террористической ячейки, состоящей из 12 человек, восемь из которых ликвидированы, в том числе устроитель атаки в Барселоне Юнес Абуйаакуб.
Водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих на туристической улице Рамбла в центре Барселоны 17 августа. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, пытавшихся осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек, более 130 получили травмы.